МВД задержало хакеров, заразивших трояном более миллиона смартфонов

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Полиция задержала 20 участников группы хакеров, заразивших трояном более миллиона смартфонов в России. Ущерб от их действий превысил 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации".

Сотрудники МВД задержали хакеров, специализировавшихся на хищении денег с банковских счетов при помощи троянской программы. Жертвами их действий стали более миллиона пользователей мобильных устройств, говорится на сайте МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, задержание провели сотрудники Управления "К" МВД России и оперативники отдела "К" УМВД России по Ивановской области.

Участники группы хакеров использовали программу, позволяющую получать несанкционированный доступ к смартфонам, которые работают под управлением одной из мобильных операционных систем. После этого при помощи скрытых SMS-команд они переводили деньги на заранее подготовленные счета.

В результате злоумышленники заразили троянской программой более миллиона смартфонов. Ущерб от их деятельности превысил 50 миллионов рублей.

Как рассказала Ирина Волк, было установлено, что в состав группы входит 20 человек, которые проживают на территории Ивановской, Московской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей и Республики Марий Эл. Организатором незаконного бизнеса является 30-летний житель Иваново.

В отношении четырех задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении остальных – подписка о невыезде. На территории шести регионов России проведено 20 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, сотни банковских карт и SIM-карт, оформленных на подставных лиц.

Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации".