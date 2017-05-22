Экс-премьера Украины Азарова осудят заочно

Теги: Уголовное дело суд премьер-министр генпрокуратура азаров украина

Печерский районный суд Киева разрешил заочно осудить бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Экс-глава украинского правительства в настоящее время находится за пределами страны. За разрешением на заочное осуждение в суд обратилась Генеральная прокуратура Украины.

Печерский районный суд Киева разрешил заочно осудить бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинского генпрокурора Юрия Луценко.

"Суд дал разрешение на заочное осуждение Азарова", - сказал он.

Ранее Луценко рассказал, что Генеральная прокуратура обратилась в суд с просьбой разрешить заочное осуждение экс-премьера. В настоящее время Азаров находится за пределами страны.

Азаров является фигурантом нескольких уголовных дел. Его обвиняют по статье о присвоении или растрате имущества за переплату самому себе пенсии. Кроме того, экс-премьер проходит по делу о публичных призывах к захвату власти в стране.

Читайте также:

Глава ДНР Захарченко объявил Януковича и Азарова предателями

Азаров не исключил создания правительства Украины в изгнании