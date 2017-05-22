Маккейн оскорбительно высказался о Лаврове и Путине

Теги: Политика путин сша маккейн лавров

Американский сенатор Джон Маккейн назвал главу МИД России Сергея Лаврова "марионеткой бандита и убийцы". По его словам, министра нельзя было допускать в Овальный кабинет. Также он обвинил российского президента Владимира Путина в использовании высокоточного оружия для ударов по больницам Алеппо.

Главу МИД России Сергея Лаврова нельзя было допускать в Овальный кабинет Белого дома, считает сенатор-республиканец Джон Маккейн. Об этом он рассказал американскому телеканалу Fox News.

По его словам, сам министр иностранных дел России якобы является "марионеткой бандита и убийцы", а также "пропагандистом и приспешником" российского президента Владимира Путина.

Самого российского лидера Маккейн обвинил в том, что тот якобы применял высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо, передает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Кроме того, Маккейн заявил, что намерен ввести новые санкции против Москвы из-за её "вмешательства" в президентские выборы США.

Встреча Лаврова и Трампа состоялась в Вашингтоне 10 мая. Позднее СМИ опубликовали информацию о якобы произошедшей во время беседы передаче американским лидером Лаврову секретных данных.

Маккейн известен своей антироссийской позицией. Он часто позволял себе грубые высказывания в адрес России и ее властей.

Читайте также:

Маккейн испугался информации о российских крылатых ракетах

Трамп: сенатор Маккейн разучился побеждать

Маккейн призвал Трампа в отношениях с Россией вернуться к принципу Рейгана