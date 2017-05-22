Безвизовый режим с ЕС начнет действовать для украинцев с 10 июня

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Либерализация визового режима с Евросоюзом для Украины начнет действовать 10 июня. Решение об отмене виз для украинцев было принято в Страсбурге 17 мая.

Либерализация визового режима с Евросоюзом начнет действовать для Украины с 10 июня. Об этом говорится в сообщении в Официальном журнале ЕС.

"Настоящий регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в Официальном журнале Европейского союза", - говорится в документе.

Глава Европарламента Антонио Таяни и премьер председательствующей в Европейском союзе Мальты Джозеф Мускат 17 мая подписали законодательное решение о введении безвизового режима для украинцев. Документ был подписан в присутствии украинского президента Петра Порошенко. Украинский лидер назвал этот день историческим для его страны.

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