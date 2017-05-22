Скворцова стала председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения

Теги: здравоохранение Назначение минздрав

Глава Минздрава Вероника Скворцова назначена председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения по итогам первого пленарного заседания ВАЗ в Женеве. Последний раз Россия возглавляла ассамблею в 1962 году.

Министр здравоохранения России избрана председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), передает "Интерфакс" слова официального представителя министерства Олега Салагая.

Выборы прошли на первом пленарном заседании ВАЗ в Женеве. Ассамблея является верховным органом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В последний раз представитель России возглавлял ВАЗ в 1962 году.

22 мая в Женеве открылась 70-я ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. На ней обсудят профилактику неинфекционных заболеваний, методы борьбы с устойчивостью к противомикробным средствам и защиту здоровья женщин, детей и подростков. Кроме того, делегации из 194 стран должны избрать нового гендиректора ВОЗ на пятилетний срок. На пост главы претендуют три кандидата: англичанин Дэвид Набарро, Тедрос Гебрейезус из Эфиопии и пакистанец Сания Ништар.

Читайте также:

Машины скорой помощи оборудуют "скайпом"

СМИ: лекарства по рецепту могут стать бесплатными

Россияне за прошлый год выпили на пол-литра водки меньше

Медведев поручил четырем министерствам поработать над рождаемостью