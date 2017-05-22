Подражавшая героям мультфильма девочка выпрыгнула с зонтом из окна

Теги: скр Происшествие ребенок кемерово

В Кемеровской области шестилетняя девочка после просмотра мультфильма решила полетать с зонтиком. Она обула туфли, взяла зонт и выпрыгнула из окна четвертого этажа. К счастью, девочка отделалась ушибами, ее здоровью ничего не угрожает.

Кемеровские следователи проводят доследственную проверку по факту падения шестилетней девочки из окна четвертого этажа, говорится в сообщении СКР по региону.

По версии следствия, прохожие обнаружили рядом с жилым домом лежащую на земле девочку и раскрытый зонт. По предварительной информации, ребенок посмотрел накануне мультфильм, где главная героиня летает с зонтиком и решил повторить трюк. Девочка обула туфли, взяла зонт и выпрыгнула из окна.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

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