Убийце российского пилота в Турции дали пять лет тюрьмы

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Взявший на себя ответственность за убийство российского пилота бомбардировщика Су-24 Альпарслан Челик приговорен к пяти годам заключения по обвинению в незаконном хранении оружия. Челик в настоящее время уже находится в тюрьме по обвинению в другом преступлении.

Убийца российского летчика Олега Пешкова Альпарслан Челик приговорен к пяти годам заключения. Его признали виновным в незаконном хранении оружия. Об этом сообщило издание Haber Turk. Уточняется также, что Челик в настоящее время находится в тюрьме по обвинению в другом преступлении.

Бомбардировщик ВКС России был сбит турецкими ВВС в конце ноября 2015 года на границе с Сирией. Двум пилотам самолета удалось катапультироваться. Один из них – Олег Пешков – был расстрелян с земли боевиками. Летчику было посмертно присвоено звание Героя России.

Альпарслан Челик сразу после инцидента взял на себя ответственность за убийство российского летчика. Позднее, во время следствия, он заявил, что не стрелял в пилота и приказал своим подчиненным не убивать его.