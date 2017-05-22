Собянин: дорожные стройки на шоссе Энтузиастов вышли на финишную прямую

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Дорожное строительство Северо-Восточной хорды на участке от Измайловского шоссе до шоссе Энтузиастов вышло на финишную прямую. Уже в этом году трассу откроют для автомобилистов. Как проходят работы на завершающем этапе, в понедельник проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Более 20 километров дорог, 15 эстакад, 5 пешеходных переходов. Сложнейший участок Северо-Западной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского – в завершающей стадии строительства. Выполнено 85 процентов работ. В понедельник объект проинспектировал Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Комплекс 15 эстакад в районе шоссе Энтузиастов, которое на протяжении уже многих лет создает достаточно сложную дорожную проблему. В этом году мы эти работы заканчиваем, так что на шоссе Энтузиастов, в Перово и на ряде других прилегающих улиц ситуация в корне поменяется", - отметил мэр Москвы.

За основу участка от Измайловского до шоссе Энтузиастов взят проект четвёртого транспортного кольца. От идеи строительства новой кольцевой дороги отказались, однако все, что сделано ранее, интегрировано в новый проект. Дорога вдоль МЦК станет одной из связок Северо-Восточной хорды.

"На данный момент запущено уже несколько эстакад и участок хорды до Измайловского шоссе. А также съезды с хорды на шоссе Энтузиастов в сторону центра и в сторону области. Мы находимся на развязке, которая в сентябре будет запущена. Можно будет с Перовской проехать на проспект Буденного", - рассказал заместитель руководителя проекта Олег Анисимов.

Сегодняшняя дорожная ситуация на шоссе Энтузиастов лучше всего видна как раз с новой эстакады. С большой долей вероятности можно утверждать, что многим автомобилистам необходимо попасть на третье транспортное кольцо, чтобы дальше проехать на другие вылетные магистрали. С введением Северо-Восточной хорды делать этого уже не придётся.

Северо-Восточная хорда - бессветофорная магистраль длиной 35 километров, берущая начало от платной трассы Москва-Петербург и уходящая на пересечение МКАД с Рязанским шоссе. Хорда пересечёт шоссе Энтузиастов, а также Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое. Уже построены участки от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы, от Измайловского до Щелковского шоссе, кроме предусмотренного проектом тоннеля. Сейчас строятся дороги от шоссе Энтузиастов до Измайловского и от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Крупнейший дорожный объект станет новой поперечной трассой, охватывающей многие северные и восточные районы столицы.

"В Москве продолжается большая транспортная стройка. В настоящее время возводится около 100 километров сложнейших инженерных сооружений, дорог, подземных тоннелей, эстакад, путепроводов через железную дорогу, пешеходных переходов надземных и подземных. Строятся такие крупнейшие магистрали, как Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, Калужское шоссе, ряд других локальных объектов", - заявил Собянин.

Одновременно с этой магистралью на западе столицы строится такая же хорда. Два пути не соединятся и не пересекутся. Однако существенно разгрузят кольцевые дороги. Уже подсчитано, что с запуском Северо-Восточной хорды на МКАД станет свободнее на четверть, общегородской пробег сократиться на 40 тысяч машин в час. Участки крупных объектов вводятся в эксплуатацию поэтапно. Большинство будет открыто в следующем году.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".