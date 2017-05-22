Москвичи забыли в метро более 2 тысяч вещей с начала года

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Более двух тысяч вещей забыли пассажиры в поездах и на станциях столичного метро с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе столичной подземки.

Забыли вещи в метро - тогда вам в "Котельники". Именно там теперь находится "бюро находок" столичной "подземки", передает "ТВ Центр".

Раньше склад находился на станции "Университет". И с начала года туда доставили почти 2 тысячи забытых рассеянными гражданами в метро вещей. Чемоданы и сумки, зонты и велосипеды и даже инвалидное кресло ждут своих хозяев. Теперь помещение для склада намного больше прежнего, а получить потерянное назад все так же совсем не сложно.

"Пассажир предварительно звонит, мы говорим, что да, эта вещь у нас есть. Соответственно, мы подготавливаем, и пассажир приходит со своими документами, получает свою вещь и уходит довольный и счастливый. Срок хранения в соответствии с регламентом Московского метрополитена - 6 месяцев. После чего все вещи утилизируются", - рассказала заместитель начальника службы пассажирских сервисов столичного метро Юлия Темникова.

По словам сотрудников метрополитена, пассажиры стали терять свои вещи в полтора раза чаще. А судя по "ассортименту" находок самые забывчивые - мужчины.