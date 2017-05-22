В Филатовской больнице провели консилиум врачи-травматологи

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Московские врачи отмечают День травматолога. В понедельник специалисты в этой сфере собрались на городской консилиум, который решили провести в детской больнице имени Филатова.

В больнице имени Филатова состоялся консилиум, в котором приняли участие врачи-травматологи. Это одно из старейших медицинских учреждений в Москве - в этом году празднует своё 175-летие и считается колыбелью детской травматологии. Сейчас больница превращена в современный комплекс, где оказывают высокотехнологичную помощь с использованием новейшей диагностической и лечебной аппаратуры, передает "ТВ Центр".

Здесь находятся реабилитационный центр, травмпункт, операционные, стационар и единственное в Москве отделение детской микрохирургии. Маленьким пациентам, к примеру, могут пришить кисть руки и помочь полностью восстановить её функции.