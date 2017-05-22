Теги: Медицина помощь москва врач

Заставить сердце работать. В Бакулевском центре ежегодно делают сотни сложнейших операций, на которые нечасто отваживаются даже западные хирурги. Врожденный порок сердца - диагноз, с которым рождаются тысячи детей в нашей стране. Но это не приговор, если операцию проводят вовремя и настоящие профессионалы

Все точно так же, как и 14 лет назад, только пациентки уже не 13, а 27. Оперирующий кардиохирург тот же - Лео Бокерия, передает "ТВ Центр". Он, кажется, помнит каждое сердце.

"Мы делали где-то в конце 90-х годов, вся страна делала 800 операций детям до 3 лет, а новорожденным, и детям первого года – там вообще копейки какие-то были. Сейчас только в этом центре таких операций делается детям до года от 1700 до 1800 в год и делаются все операции, которые только есть в мировой практике. Среди них синдром гипоплазии левого сердца, о котором все время говорят. Например, в Англии, вообще запрещена эта операция. Женщине не разрешают рожать ребенка, если у плода такой порог", - рассказал Лео Бокерия.

В Бакулевском центре в год делают 50 таких операций. За сухой статистикой - полсотни спасенных жизней. Отделение реанимации новорожденных. Среди пластиковых трубок и шлангов крошечных пациентов не сразу разглядишь. У этого ребенка еще даже имени еще нет, а он уже перенес первую в своей жизни операцию на сердце.

"У ребенка еще пока нет свидетельства о рождении, где указывается его имя. Ему провели операцию позавчера. Сегодня ему 7 дней жизни", - говорит заведующий отделением реанимации новорожденных ФГБУ ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева Вячеслав Бекетовский.

Впереди еще 2 операции. Сделать их нужно до года. После этого о тяжелом врожденном пороке можно забыть навсегда. Ярослав уже взрослый, осенью в школу. Занимается каратэ, плаваньем, а ведь 6 лет назад был точно таким же, как эти маленькие пациенты.

"Как обычные дети живем, гуляем, развиваемся. Никому не уступаем. Как обычный совершенно ребенок. Ярослав считает, что он здесь на отдыхе. Он говорит, где наша палата, вернее, не палата - комната, пойдем в комнату. Он считает, что он тут на отдыхе", - рассказала мама Ярослава Ольга Тараканова.

Команда серьезная. Бегают по коридорам, смеются – в общем, полноценно живут, радуя родителей и, конечно, врачей. В расписании – физкультура, процедуры. Этот детский реабилитационный центр единственный на всю страну. В Москву едут юные пациенты от Калининграда до Дальнего Востока. Главное здесь не только передовые технологии и современные методики, но и надежда на здоровое будущее. Тогда точно, все получится.

Матвей Шестаков, Анастасия Мартынова, Владимир Черных, "ТВ Центр".