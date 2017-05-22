Захарова: Маккейн вызывает только жалость

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американский сенатор Джон Маккейн уже не вызывает никаких эмоций, кроме жалости. Так она прокомментировала его слова о том, что глава МИД Сергей Лавров – "марионетка бандита и убийцы".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резкое высказывание сенатора США Джона Маккейна о министре иностранных дел России Сергее Лаврове, передает "Национальная служба новостей".

"Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало - яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций", - заявила Захарова.

Ранее Маккейн назвал Лаврова "марионеткой бандита и убийцы", а также "пропагандистом и приспешником Владимира Путина" заявив, что его нельзя было пускать в Овальный кабинет. Кроме того, сенатор обвинил российского президента в использовании высокоточного оружия для ударов по больницам Алеппо.