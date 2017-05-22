Россия и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
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Россия и Турция подписали заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле. Подписи под договором поставили российский вице-премьер Аркадий Дворкович и его турецкий коллега Мехмет Шимшек. В Стамбуле на церемонии присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.
Вице-премьер России Аркадий Дворкович и его турецкий коллега Мехмет Шимшек в Стамбуле подписали совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле, передает "Интерфакс".
На церемонии присутствовали российский премьер-министр Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.
Ранее в понедельник Медведев принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества. На его полях он провел переговоры со своим турецким коллегой.
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