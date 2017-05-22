В московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности

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Во вторник в московском регионе объявлен "желтый" уровень опасности из-за заморозков. Синоптики прогнозируют похолодание в ночь на вторник. Местами возможны слабые заморозки до минус 3 градусов. В Гидрометцентре считают погоду "потенциально опасной".

В столичном регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за возможных заморозков 23 мая. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", - отметили синоптики.

Согласно прогнозу, в ночь на вторник в Москве ожидается температура 4-6 градусов тепла, по области - 1-6 градусов тепла. Местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 17-19 градусов, по области - до 15-20 градусов.

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