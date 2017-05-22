В Госдуме предложили штрафовать за нарушение тишины в связи с реновацией

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ЛДПР предложила штрафовать за шум по ночам. Согласно законопроекту, запрет предлагается установить с 22 часов вечера до 6 часов утра. Подобное предложение актуально для москвичей, где ожидается реновация, полагают депутаты.

Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение тишины в период с 22 часов вечера до 6 часов утра, передает ТАСС.

По мнению депутатов, подобная инициатива актуальная для москвичей в связи с масштабной реновацией столичных пятиэтажек.

"Масштабы и сроки реновации таковы, что если не принять превентивных законодательных мер на федеральном уровне, то вероятность нарушения покоя граждан и тишины в ночное время будет чрезвычайно велика", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

За нарушение тишины депутаты предлагают штрафовать простых граждан от одной до двух тысяч рублей, должностные лица – от 10 до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам может грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

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