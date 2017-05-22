В Евросоюзе рассказали, когда начнутся переговоры по Brexit

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Переговоры Лондона и Брюсселя по выходу Британии из состава Евросоюза начнутся в период с 19 по 22 июня. Как сообщил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, планируется начать переговоры как можно раньше по завершении парламентских выборов в Великобритании.

Переговоры о выходе Великобритании из состава Европейского союза начнутся в период с 19 по 22 июня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье.

"Я рассчитываю начать переговоры как можно раньше после завершения парламентских выборов в Великобритании (8 июня), на неделе с 19 июня, и дать отчет лидерам сообщества на саммите в Брюсселе 22-23 июня", - сказал он.

Парламент Великобритании был распущен в ночь на 3 мая. Согласно законодательству, роспуск парламента должен быть произведен за 25 рабочих дней до даты голосования. Таким образом, до 8 июня, на которое назначено голосование, страна останется без высшего законодательного органа.

Изначально парламентские выборы в Великобритании должны были пройти в 2020 году, однако премьер-министр Тереза Мэй инициировала досрочное голосование. По ее словам, досрочные выборы помогут прекратить противодействие оппозиционных партий процедуре Brexit.

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