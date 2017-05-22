Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей

Теги: Общество сочи рекорд лотерея выигрыш

Житель Сочи выиграл в системе "Гослото" более 364 миллионов рублей. Это абсолютный рекорд российских лотерей. Выигрышный билет был куплен жителем Сочи за 700 рублей в мобильном приложении.

Житель города Сочи выиграл рекордные 364 миллиона 685 тысяч 787 рублей в системе "Гослото". Об этом сообщает "Русская планета".

"В "Гослото "6 из 45" разыгран рекордный суперприз в размере 364 миллионов 685 тысяч 787 рублей. Это абсолютный рекорд российских лотерей, еще никто и никогда не выигрывал такую невероятную сумму", - приводит слова организаторов лотереи ТАСС.

По их данным, билет с рекордным выигрышем был куплен жителем Сочи за 700 рублей в мобильном приложении. В 2943-м счастливом тираже выпали числа 11, 44, 26, 3, 22 и 34. Победитель лотереи пока не обратился в компанию за выигрышем.