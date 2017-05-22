В Домодедове задержали россиянина с кокаиновыми конфетами

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Сотрудники таможни задержали в аэропорту "Домодедово" мужчину, который пытался ввезти из Перу в Россию чай, конфеты и папиросы, содержащие кокаин. Россиянину грозит до 10 лет лишения свободы за контрабанду наркотических и психотропных веществ.

В аэропорту "Домодедово" задержали мужчину, который пытался провести в Россию конфеты и сигареты, содержащие кокаин. Об этом сообщает "МИР 24" со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни.

Как рассказали в ведомстве, 34-летний россиянин прилетел в Москву из столицы Перу Лимы. В ходе таможенного досмотра багажа были обнаружены 50 папирос с веществом растительного происхождения, 49 конфет с надписью "Coca Sweet" и 25 пакетиков чая с надписью на упаковке "Sunka Herbal Tea Coca Premium".

Экспертиза показала содержание в изъятых конфетах, чае и папиросах 0,28 грамма кокаина. Как пояснил мужчина, он купил сладости на одном из местных рынков в Перу для друзей. Россиянину может грозить до 10 лет лишения свободы за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ.