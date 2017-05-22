Столичные юристы бесплатно помогут москвичам по вопросам программы реновации

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Москвичи смогут получить консультации юристов по программе реновации бесплатно. Об этом в ходе рабочей встречи представителей Мосгордумы с руководством Адвокатской палаты Москвы сообщил первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник.

Первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник рассказал о совместном проекте с городом об оказании бесплатной юридической помощи по программе реновации.

"Мы протягиваем руку законодателям, но формулируем наши позиции: мы в рамках оказания бесплатной юридической помощи будем консультировать москвичей в отношении тех прав, которые у них имеются", - приводит слова Резника АГН "Москва".

Он отметил, что если в федеральном законе "О статусе столицы Российской Федерации" сохранятся нормы, которые не соответствуют Конституции России, что недопустимо, члены адвокатской палаты столицы будут консультировать москвичей и разъяснять им право оспаривать неконституционные нормы в Конституционном суде. Московская палата откликается на вопросы москвичей, опытные адвокаты-цивилисты будут оказывать постоянную юридическую помощь тем москвичам, которые в ней нуждаются.

"Москвичи стали обращаться к адвокатам еще до того, как был принят московский закон ("О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве"). Мы, посоветовавшись, решили организованно оказать помощь согражданам, потому что задача адвокатов - защищать права и свободу человека. Поэтому ответственно заявляю, мы здесь не для того, чтобы оказывать помощь властям, а для того, чтобы защитить граждан, в отношении которых будет применяться данный закон, и от возможных в дальнейшем злоупотреблений в нарушении их прав представителями исполнительной власти и чиновниками", - заключил Резник.