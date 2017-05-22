Канадские ученые развеяли миф о пользе одного бокала вина в день

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Умеренное употребление алкоголя не приводит к уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришла группа ученых из канадского Центра исследований зависимостей Университета Виктории. Исследователи выяснили, что не алкоголь способствует укреплению здоровья, а хорошее здоровье позволяет им наслаждаться.

Канадские ученые опровергли популярный миф, что бокал вина полезен для сердца, пишет "Ридус". По их мнению, не алкоголь способствует укреплению здоровья, а хорошее здоровье позволяет наслаждаться напитками в любом возрасте.

Результаты исследований ученые из Центра исследований зависимостей Университета Виктории в Британской Колумбии (Канада) опубликовали в "Журнале исследований алкоголя и наркотиков".

Они подтвердили, что умеренно пьющие люди действительно имели более низкий уровень смертности от сердечных заболеваний, чем непьющие. Однако в ходе длительного исследования эксперты ухнали, что "непьющие", участвующие в подтверждающих это экспериментах, могут быть бывшими пьющими, которые отказались от алкоголя по состоянию здоровья.

Кроме того, пожилые люди могут продолжать наслаждаться бокалом вина или пива за обедом просто потому, что они хорошо себя чувствуют, а сокращение количества потребляемого спиртного и отказ от него всегда положительно сказываются на здоровье.

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