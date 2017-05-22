В Палермо убит катавшийся на велосипеде экс-босс сицилийской мафии

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В центре Палермо застрелили бывшего босса сицилийской мафии Джузеппе Даинотти. Полиция считает, что убийц было двое. С места происшествия они скрылись на мотоцикле. В СМИ предполагают, что убийство говорит о возобновлении "мафиозных войн".

В итальянском городе Палермо убит выстрелами в голову бывший босс мафии 67-летний Джузеппе Даинотти. Как передает ТАСС, три года назад его досрочно выпустили из тюрьмы.

По данным агентства ANSA, нападение произошло, когда Даинотти ехал на велосипеде. По факту убийства началось расследование. В правоохранительных органах отметили, что убийц, вероятно, было двое. Они уехали с места происшествия на мотоцикле. В СМИ, тем временем, высказываются предположения о возобновлении "мафиозных войн".

В 1993 году в Италии был арестован Тото Риина, который отбывает сейчас несколько пожизненных сроков. Спустя 13 лет удалось арестовать его преемника Бернардо Провенцано, который скончался в 2016 году в тюрьме. После этого сицилийская мафия "ушла в подполье". Ее главой считается Маттео Мессина Денаро, который на протяжении многих лет скрывался от правосудия.

Сам Даинотти в 1991 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство и крупную кражу. Тем не менее, в 2014 году он был досрочно освобожден после ряда решений Конституционного суда, согласно которым пожизненное заключение заменялось на 30-летний срок тюрьмы.