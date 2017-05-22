Кудрин назвал пять опасных для России мифов о развитии экономики

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Реализация "простых решений" может существенно затруднить развитие экономики России. Об этом сообщил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он опубликовал статью, где сформулировал пять главных мифов об устойчивом развитии экономики России.

Инфляция в России носит преимущественно немонетарный характер, поэтому ее бессмысленно регулировать мерами денежной политики, однако с ней можно справиться с помощью ограничения монопольных тарифов. Об этом написал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в статье для газеты "Коммерсант". На страницах издания он сформулировал пять экономических заблуждений, мешающих наладить устойчивый рост экономики России.

Экономический рост сдерживается недостаточностью денег и его можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения – миф №2. По мнению Кудрина, показатели развития кредитных отношений определяются не жесткостью или мягкостью денежной политики, а способностью самой финансовой системы генерировать ресурсы.

Другой миф - экономический рост можно разогнать, задействовав имеющиеся в России значительные незагруженные производственные мощности с помощью смягчения денежно-кредитной политики.

"Даже если отдельные свободные мощности есть, нельзя "стрелять" по ним из тяжелой монетарной артиллерии, увеличивая риск общего разгона инфляции. Теоретически можно было бы использовать адресные субсидии. Но и в этом случае нужно понимать, что те отрасли или конкретные предприятия, которые получат льготное финансирование, будут лишены стимулов к повышению эффективности", - считает Кудрин.

Четвертый миф заключается в том, что увеличению темпов роста может способствовать какой-либо аналог политики "количественного смягчения". В России вариант такой политики ускорит инфляцию и увеличит давление на рубль в результате "выплескивания" дополнительных денег на валютный рынок, уверен глава ЦСР.

Последним мифом Кудрин называет то, что возвращение ЦБ к активной валютной политике поспособствует росту за счет снятия с российских компаний валютных рисков. Режим регулируемого обменного курса может ненадолго обеспечить иллюзию стабильности, считает бывший министр финансов.

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