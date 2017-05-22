Путин заявил о неоспоримом преимуществе России в зондировании Земли

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Количество спутников для дистанционного зондирования Земли к 2020 году должно составлять не менее 15 единиц. Такое поручение дал президент Владимир Путин. По его словам, Россия обладает неоспоримыми преимуществами в этой отрасли, что необходимо использовать по максимуму.

Россия обладает неоспоримыми преимуществами в космическом зондировании Земли и это нужно использовать по максимуму. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по развитию отрасли, передает "Интерфакс".

По его словам, прежде всего необходимо наращивать орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования. К 2020 году на орбите должно действовать не менее 15 таких аппаратов. Это позволит проводить съемку территории как России, так и всего земного шара, что, в свою очередь, может способствовать укреплению национальной безопасности, развитию экономики и социальной сферы.

При этом данные зондирования должны быть доступны как для российских, так и для зарубежных потребителей, отметил Владимир Путин.

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