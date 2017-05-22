В Китае 5-летний малыш порвал $7 тысяч, взятые отцом в кредит

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В Китае 5-летний мальчик, оставшись дома один, нашел заначку родителей и порвал на мелкие кусочки 50 тысяч юаней (около 7 тысяч долларов). Отец тут же отнес разорванные деньги в банк, но ему отказали в обмене и посоветовали склеить деньги.

В китайской провинции Шаньдун пятилетний ребенок, оставшись дома один, нашел у родителей деньги, взятые в кредит и, за короткое время порвал их на мелкие кусочки, передает издание The South China Morning Post.

A Chinese boy, 5, was left alone at home. Here's how he entertained himself https://t.co/Og7bhVAf6D pic.twitter.com/vSsUglNdIJ — SCMP News (@SCMP_News) 22 мая 2017 г.

В заначке отца мальчика, бизнесмена Гао, было 50 тысяч юаней (около 7 тысяч долларов). Когда он вернулся, то собрал разорванные купюры и отнес их в банк, чтобы обменять на новые. Но бизнесмену отказали в обмене и посоветовали для начала склеить деньги. Гао попытался осуществить совет банкиров, но быстро понял, что это невозможно - некоторые банкноты оказались разорваны на очень мелкие кусочки.

По словам издания, мужчина не стал сильно наказывать сына, поскольку тот еще маленький и не осознавал, что делает.

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