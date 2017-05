В Китае 5-летний малыш порвал $7 тысяч, взятые отцом в кредит

В китайской провинции Шаньдун пятилетний ребенок, оставшись дома один, нашел у родителей деньги, взятые в кредит и, за короткое время порвал их на мелкие кусочки, передает издание The South China Morning Post.

A Chinese boy, 5, was left alone at home. Here's how he entertained himself https://t.co/Og7bhVAf6D pic.twitter.com/vSsUglNdIJ