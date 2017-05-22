Росгвардия опровергла информацию об убийстве бойца в Чечне

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В Росгвардии опровергли сообщения некоторых СМИ об убийстве военнослужащего в Чечне. В ведомстве отметили, что данная информация не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что в Чечне были убиты трое местных жителей из-за подозрений в гомосексуальности, один из которых был сотрудником Росгвардии.

В Росгвардии опровергли информацию некоторых СМИ об убийстве военнослужащего в Чечне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Случаев убийств военнослужащих на территории Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках доследственной проверки не выявлено", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник "Новая газета" отмечала, что в Чечне были убиты трое местных жителей из-за подозрений в гомосексуальности. При этом один из них якобы являлся сотрудником Росгвардии.