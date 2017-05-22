Несовершеннолетние дети Кадырова заработали больше отца

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Доходы Рамзана Кадырова за прошлый год составили 11,5 миллиона рублей, что почти вдвое выше чем годом ранее. Рост показали и доходы двоих несовершеннолетних детей главы Чечни — если в 2015 году они задекларировали 200 тысяч рублей, то в 2016 году уже по 9,9 миллиона каждый.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался о доходах. За прошлый год он заработал 11,5 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства республики.

В собственности у Кадырова находится земельный участок площадью 3,6 тысячи квадратных метров и жилым домом в 2,3 тысячи квадратных метров. При этом ни у него, ни у его семьи в собственности нет автомобилей и других транспортных средств.

Доходы супруги Рамзана Кадырова за прошлый год составили 2,1 миллиона рублей. Двое несовершеннолетних детей главы Чечни в 2016 году заработали почти по 10 миллионов рублей. Это в 50 раз больше, чем годом ранее. Источники доходов детей в декларации не указаны.