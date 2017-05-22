Песков: выпады Маккейна в адрес Путина – за гранью приличия

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Оскорбительные высказывания сенатора США Джона Маккейна в адрес президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова – за гранью приличия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В то же время он отметил, что эти выпады никак не повлияют на российско-американские отношения.

В Кремле отреагировали на резкие высказывания американского сенатора Джона Маккейна в адрес главы МИД России Сергея Лаврова и российского президента Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал не преувеличивать их значение.

"Слава богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США, - приводит слова Пескова "Интерфакс". Спикер Кремля напомнил, что Маккейн уже не раз скатывался на оскорбления. Однако эти слова, по словам Пескова, были "за гранью приличия и за гранью того тона, который приличествовал бы государственному деятелю".

Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что американский сенатор уже не вызывает никаких эмоций, кроме жалости.

22 мая Маккейн назвал Лаврова "марионеткой бандита и убийцы", а также "пропагандистом и приспешником Владимира Путина" заявив, что его нельзя было пускать в Овальный кабинет. Кроме того, сенатор обвинил российского президента в использовании высокоточного оружия для ударов по больницам Алеппо.

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