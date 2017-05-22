Кремль получил письмо сына обвиненного в шпионаже украинца Сущенко

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль получил письмо девятилетнего сына обвиненного в шпионаже украинца Романа Сущенко с просьбой освободить отца. Однако, по словам Пескова, обращение не меняет сути предъявленных журналисту обвинений.

В Кремле получили письмо сына украинского журналиста Романа Сущенко, обвиненного в России в шпионаже. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, было передано письмо, написанное ребенком, но это абсолютно не меняет сути того, что вменяется в вину господину Сущенко. И связано это с его деятельностью, направленной против нашего государства", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

О том, что девятилетний сын Сущенко написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой отпустить отца, сообщил на прошлой неделе адвокат украинца Марк Фейгин. "Мне девять лет и я один семью не потяну. Так что выручите меня", – говорилось в послании ребенка.

Гражданин Украины и журналист издания "Укринформ" был задержан в Москве 30 сентября 2016 года во время отпуска. В ФСБ считают, что Роман Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины и целенаправленно собирал сведения о деятельности Вооруженных сил и Росгвардии.

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