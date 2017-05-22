Пираты похитили россиянина у берегов Нигерии

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В результате нападения пиратов у берегов Нигерии был похищен гражданин России. Как сообщили в посольстве России, инцидент произошел 15 мая в Гвинейском заливе. Помимо россиянина были похищены еще несколько моряков.

У берегов Нигерии пираты похитили нескольких моряков, в том числе гражданина России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России Ивана Лыдкина.

"15 мая текущего года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин РФ", - отметил он.

В феврале нигерийские пираты напали на судно BBC Caribbean в Гвинейском заливе. Они похитили семерых граждан России и одного украинца. В начале марта уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил, что с пиратами удалось договориться о выкупе, сумму которого он не уточнил.

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