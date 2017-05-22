Путин встретится с Макроном в Париже 29 мая

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В Елисейском дворце подтвердили информацию СМИ, согласно которой президент России Владимир Путин встретится в Париже со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча пройдет в Версальском дворце.

Президент Франции Эммануэль Макрон 29 мая примет своего российского коллегу Владимира Путина в Париже. Как сообщает "Интерфакс", встреча запланирована в Версальском дворце.

Ранее о незапланированном визите Путина в Париж сообщал "Коммерсантъ". По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, о возможном приезде главы государства во французскую столицу должно быть своевременно объявлено.

Владимир Путин уже общался с Эммануэлем Макроном. В ходе телефонного разговора он поздравил его с вступлением в должность президента Франции. Также лидеры условились совместно работать по актуальным вопросам, включая борьбу с терроризмом и украинский кризис.

Макрон официально вступил в должность президента Франции 14 мая. Церемония инаугурации восьмого президента страны прошла в Елисейском дворце.