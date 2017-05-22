Кремль рассказал о повестке встречи Путина и Макрона

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Владимир Путин встретится с Эммануэлем Макроном в Париже 29 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, координацию усилий по борьбе с терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Владимир Путин действительно встретится с Эммануэлем Макроном 29 мая в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Ожидается, что президенты России и Франции обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

"Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине", - говорится в сообщении Кремля.

Ранее информацию о визите Владимира Путина в Париж подтвердил Елисейский дворец. Встреча пройдет в Версальском дворце.

Эммануэль Макрон официально вступил в должность президента Франции 14 мая. Церемония инаугурации восьмого президента страны прошла в Елисейском дворце.

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