В России возбудили первое уголовное дело в отношении авиадебошира

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МВД возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении авиадебошира, которого сняли с рейса "Тель-Авив – Москва". По данным полиции, пассажир в состоянии алкогольного опьянения пытался открыть дверь самолета, угрожая безопасности полета. Это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира, после принятия соответствующего законопроекта.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего гражданина Израиля, которого сняли с рейса "Тель-Авив – Москва" за дебош на борту самолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В отношении пассажира самолета, следовавшего рейсом "Тель-Авив – Москва", который во время полета угрожал безопасности лайнера и людей, возбуждено уголовно дело по статье "Хулиганство" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - приводит слова Волк сайт ведомства.

По данным МВД, в пятницу пассажир в состоянии алкогольного опьянения пытался открыть дверь самолета, угрожая безопасности полета. Нарушителем порядка оказался 50-летний гражданин Израиля. Официальный представитель МВД добавила, что это первый случай возбуждения уголовного дела в отношении авиадебошира, после принятия соответствующего законопроекта.