Прокуратура запросила для экс-главы ФСИН Реймера 9 лет колонии

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Прокурор попросил девять лет колонии для бывшего главы Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера, обвиняемого по делу о крупном мошенничестве при закупке электронных браслетов. Государственный обвинитель также попросил обязать его выплатить штраф на сумму один миллион рублей.

Гособвинение требует признать бывшего главу ФСИН России Александра Реймера виновным в хищении 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, передает "Интерфакс". Прокурор также требует оштрафовать его на миллион рублей.

Реймер возглавлял ФСИН с 2009 по 2012 год. По версии следствия, под его руководством ФСИН закупала электронные браслеты по завышенным ценам. Стоимость одного браслета СК оценил в 19 тысяч рублей, в то время как их закупали по цене 108 тысяч рублей за штуку. Ущерб от действий оценили в 2,7 миллиарда рублей.

Обвиняемыми по делу также проходят его бывший заместитель Николай Криволапов и директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" Виктор Определенов.

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