В Москве в этом году будет "розовое" лето

Теги: москва прогноз Погода

Предстоящее лето в столице ожидается теплым, комфортным и не дождливым. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что оно будет "розовым", то есть средний температурный фон окажется около и выше нормы. При этом количество осадков прогнозируется существенно меньше, чем в прошлом году.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ближайшее лето в столице будет "розовым". Об этом пишет ТАСС. По словам Вильфанда, это означает, что лето будет теплым, комфортным и не дождливым.

"Мы прогнозируем, что в целом предстоящим летом средний температурный фон для июня, июля и августа будет около и выше нормы, а количество осадков не превысит норму. То есть прогнозируем осадков существенно меньше, чем в прошлом году", - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что летом погода ожидается неоднородной – с похолоданиями и потеплениями. Но при этом в целом весь период будет комфортным.