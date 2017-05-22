Уральские школьники разрушили 157 надгробий во время занятий паркуром
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В поселке Билимбай Свердловской области трое школьников повредили на кладбище 157 надгробий. Свои действия дети объяснили тем, что они занимались паркуром.
В поселке Билимбай Свердловской области трое пятиклассников повредили 157 надгробий, занимаясь паркуром на кладбище.
По данным полиции, один из несовершеннолетних воспитывается в полной благополучной семье, двое других состоят на внутришкольном профилактическом учете.
Действия детей подпадают под признаки преступления по статье "Надругательство над местами захоронения умерших", но они не могут быть привлечены к ответственности из-за возраста. Их семьи поставят на учет, а с родителями будет проводиться профилактическая работа.
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