Скончался известный спортивный комментатор Владимир Перетурин

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Скончался известный советский спортивный комментатор Владимир Перетурин. Он не дожил всего один день до своего 79-летия.

Умер известный спортивный комментатор и журналист Владимир Перетурин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Российский футбольный союз.

Пететурину было 78 лет. 23 мая ему должно было исполниться 79. В последние годы комментатор перенес несколько инсультов и был прикован к постели.

Владимир Перетурин родился 23 мая 1938 года в Москве. С 1959 по 1961 годы он выступал за команду класса Б "Динамо" (Киров), затем перешел в ленинградское "Динамо". В 1966 году спортсмен играл за "Автомобилист", а с 1967-го — за рыбинский "Сатурн". В 1970 году Перетурин стал спортивным телекомментатором. С 1980 года на протяжении 19 лет он вел передачу "Футбольное обозрение".