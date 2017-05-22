Московский НПЗ подтвердил данные о выбросах диоксида серы

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Московский НПЗ подтвердил информацию о выбросах диоксида серы. Все нарушения, как уточнили на заводе, будут устранены. Диоксид серы - это вещество, входящее в пищевую добавку E220. Оно, в том числе, используется​ в качестве консерванта для вина, соков, а для хранения овощей и фруктов.

Московский нефтеперерабатывающий завод взял на себя ответственность за выбросы в атмосферу с превышением ПДК диоксида серы, передает "Интерфакс".

Ранее проверку по данному факту инициировал Росприроднадзор. Замечания ведомства по сверхнормативным выбросам на объектах НПЗ будут устранены, обещает завод. Данные о причастности к выбросам сероводорода не подтвердились.

"Мосэкомониторинг" с 14 мая несколько раз регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы, где, в частности, располагается НПЗ.

Позже стало известно, что Росприроднадзор проводит внеплановую проверку на заводе. При этом было возбуждено административное дело в отношении МНПЗ, в том числе из-за отсутствия утвержденного проекта нормативов предельно допустимых выбросов.

В настоящий момент Росприроднадзор и Генпрокуратура проводят проверки всех крупных предприятий на юго-востоке Москвы в связи с выбросами сероводорода.

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