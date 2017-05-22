Медведев поблагодарил Путина за поддержку действий правительства

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Дмитрий Медведев во время пресс-конференции в Стамбуле поблагодарил Владимира Путина за поддержку инициатив, которые формулировало российское правительство. Премьер-министр добавил, что кабинет министров продолжит свою деятельность и будет исполнять конституционные обязанности.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в связи с пятилетием нынешнего состава правительства поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку действий кабинета министров. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я хотел бы поблагодарить своих коллег за все, что было сделано за это время, и поблагодарить президента за поддержку тех инициатив, которые формулировало правительство", - сказал Медведев во время пресс-конференции в Стамбуле.

Он добавил, что российское правительство продолжит свою деятельность и будет исполнять конституционные обязанности.

Ранее в пятницу сообщалось, что Медведев представил Путину план действий кабинета министров до 2025 года. Во время встречи президент отметил, что страна должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы. По словам главы государства, этой программой также занимаются экспертные группы.

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