Более 10 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца

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К Храму Христа Спасителя в Москве в понедельник выстроилась многокилометровая очередь. Десятки тысяч людей, москвичи и жители других регионов страны, пришли поклониться мощам Святого Николая Чудотворца. Накануне их доставили в Москву из итальянского города Бари, а сегодня был открыт доступ к реликвии.

Двух часов пополудни дожидаться не стали. Двери храма Христа Спасителя для всех страждущих открыли намного раньше, передает "ТВ Центр". Учитывая, что очередь к мощам святителя Николая еще утром растянулась на несколько километров. Простояв в ожидании несколько часов, а многие пришли еще затемно, люди не скрывали своих эмоций.

Сколько человек придет поклониться мощам святителя и чудотворца Николая, сказать сложно. Но то, что его мощи впервые в истории привезли именно в Москву, многие считают настоящим чудом. Впервые за 930 лет они покинули Бари — место, куда их доставили, чтобы уберечь и сохранить. То, что спустя почти тысячелетие, 9 ребро, самое близкое к сердцу, попало именно в сердце России, многие считают знаковым событием. А потому просят не только за себя.

"Перед мощами Святителя мы будем молиться не только о себе и не только о наших странах, объединенных Русской православной церковью в единую православную семью. Мы будем молиться обо всём мире. Чтобы святитель Николай преклонил милость божию и сохранил веру Христову в жизни наших современников", - сказал патриарх Кирилл.

Святитель Николай - один из самых почитаемых в России святых. Никому еще не возводили столько храмов. Желающих поклониться мощам святителя Николая, судя по понедельнику, будет очень много.

Ольга Стрельцова, Борис Иванин, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".