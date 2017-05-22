Путин поручил ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса

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Владимир Путин поставил задачу ускорить разработку сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин после совещания по развитию космической отрасли.

Россия в ближайшие годы увеличит группировку космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Владимир Путин поставил эту задачу на совещании по развитию одного из самых перспективных направлений космонавтики, передает "ТВ Центр". Спрос на такое зондирование растёт в самых разных отраслях.

"Эта передовая технология широко применяется в ведущих странах мира. Россия в этой сфере, как известно, обладает неоспоримыми конкурентными преимуществами. И нам необходимо использовать их по-максимуму. Прежде всего, для этого надо наращивать орбитальную группировку, обеспечивающую дистанционное зондирование. К 2020 году в её составе должно действовать не менее 15 космических аппаратов. Это позволит проводить съёмку территории России и всего земного шара", - сказал Путин.

Данные зондирования "Роскосмос" сможет предоставлять на коммерческой основе как внутри страны, так и на зарубежных рынках. Космические съёмки востребованы в строительстве и на транспорте, в лесном и сельском хозяйстве, в геологии и добыче полезных ископаемых, а также в метеорологии и борьбе с последствиями стихийных бедствий. При этом, как подчеркнул Владимир Путин, все заработанные на этом рынке деньги должны идти на развитие российской космонавтики - её техническую модернизацию и проведение перспективных исследований.

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