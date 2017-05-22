"Арабский НАТО": итоги первой зарубежной поездки Дональда Трампа

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В Израиле введены беспрецедентные меры безопасности. Утром в аэропорту "Бен-Гурион" приземлился американский борт номер один. Президент США Дональд Трамп вместе с супругой и дочерью продолжает своё первое зарубежное турне. В Тель-Авив они по специальному коридору прилетели из Саудовской Аравии. Итогом визита в Эр-Рияд стало заключение крупнейшего военного контракта между Саудовской Аравией и США.

Этот перелёт совершенно точно войдёт в историю. Между Эр-Риядом и Тель-Авивом нет прямых рейсов. Авиационным службам пришлось разрабатывать новый воздушный коридор специально для Трампа - слишком уж много сулил его визит обеим странам, передает "ТВ Центр".

Сам факт визита исторический. Это подчеркивает премьер Нетаньяху. Все предшественники Трампа всегда сначала навещали своих соседей: Канаду или Мексику. А здесь вдруг Израиль на маршруте первой зарубежной поездки. Причин несколько: и попытка укрепить присутствие США на Ближнем Востоке, и, возможно, своеобразное извинение за собственного пресс-секретаря, забывшего в день памяти Холокоста сказать о геноциде евреев, и многомиллиардные контракты, и, конечно, возвращение мира в регион - цель официальная - и прекрасное прикрытие для всего, о чем без камер предстоит договориться в кулуарах.

"У нас есть редкая возможность привнести безопасность, стабильность и мир в этот регион, победить терроризм и создать здесь гармонию, процветание и мир. Но мы должны сделать это вместе. Другого пути нет", - сказал Трамп.

Иерусалим ради дружбы с Вашингтоном, похоже, готов на многое. Например, закрыть глаза на запланированную встречу Дональда Трампа с лидером вражеской Палестины Махмудом Аббасом.

Эр-Рияд уже отблагодарил, и весьма щедро. Чего только стоит подписанный контракт на поставки американского оружия. 350 миллиардов долларов! И это больше, чем просто обмен денег на железо. Скорее, часть глобального пакетного соглашения. В рамках которого саудиты получают поддержку США в регионе. А Трамп - веский аргумент в споре с оппонентами внутри США: он ведь теперь герой-кормилец. Ради такого пришлось, конечно, постараться.

У трапа самолета долго жать руку королю Саудовской Аравии. Благодарить за честь, что Аль Сауд встречает высокого гостя лично, хотя в свое время проигнорировал прилет Барака Обамы, посмевшего снять санкции с Тегерана - главного стратегического соперника Эр-Рияда. Или неуклюже, но с неизменно широкой улыбкой изображать традиционный "танец с мечами" на официальном приеме.

Но главным было, конечно, заверить Эр-Рияд в своей преданности. Задача не из легких. С которой Трамп справляется блестяще. Перед десятками суннитских лидеров обвиняет Иран в финансировании терроризма. И призывает все страны изолировать Тегеран.

"Пока иранский режим не желает быть партнером мира, все сознательные страны должны работать вместе, чтобы изолировать Тегеран, отказывать ему в финансировании терроризма и молиться за тот день, когда у иранского народа будет справедливое и праведное правительство, которого они заслуживают", - сообщил Трамп.

Иран, конечно, сразу отреагировал. Там заявили, что такие высказывания вовсе не отражают реальную внешнюю политику США, а лишь прикрывают желание вытянуть из Саудовской Аравии как можно больше денег. Впрочем, Эр-Рияд, похоже, рад обманываться. И демонстрирует удивительно короткую память. Забыты все твиты американского президента, в которых он называет саудитов трусами и рабовладельцами. Забыты все исламофобские высказывания. И даже запрет на въезд мусульман в Америку. Здесь делают вид, будто помнят лишь то, что Трамп говорит сейчас. А Трамп очень старается. Никаких столь любимых им вольностей. Читает строго по суфлеру.

"Мы здесь не для того, чтобы читать лекции. Мы здесь не для того, чтобы учить жизни. Мы здесь для того, чтобы укреплять партнерство на взаимовыгодной основе и строить лучшее будущее", - заверил президент США.

Судя по всему, слова эти были настолько тщательно отрепетированы по дороге в Эр-Рияд, что сидящий рядом с Иванкой Трамп министр торговли США от интереса уснул. Саудиты, напротив, воодушевились. Король Саудовской Аравии заявил, что визит и встреча с президентом США "зафиксирует альянс против экстремизма и терроризма". И это вовсе не дежурная фраза, говорят эксперты. Речь идет о новом военном союзе, который в прессе уже окрестили "арабским НАТО". Который, учитывая поддержку Вашингтона, может стать угрозой куда более серьезной, чем альянс в Европе. В первую очередь, для Ирана и Сирии.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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