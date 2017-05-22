В Москве прошло первое заседание Социальной платформы "Единой России"

Теги: Общество единая россия туризм москва

Первое заседание Социальной платформы "Единой России" прошло в Москве. Обсуждали вопросы внутреннего туризма, а также выполнение "майских указов" президента.

В Москве состоялось первое заседание Социальной платформы партии "Единая Россия". Обсуждались цели, задачи и основные направления работы этого объединения, передает "ТВ Центр".

В повестку дня были включены также вопросы развития внутреннего туризма. Единороссы предлагают, в частности, развивать субсидирование авиаперевозок, как для отдельных граждан, так и для туристических групп. Рассматриваются такие меры, как стимулирование детского туризма и разработка стратегии обновления санаторно-курортной отрасли. Среди приоритетов Социальной платформы — выполнение "майских указов" президента, вопросы труда и занятости, доходов населения, медицинского обслуживания, дошкольного образования и пенсионного обеспечения.