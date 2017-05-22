В Москве нашли белокаменный мост XVII века

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На Славянской площади найден белокаменный мост XVII века. Мост, ведущий к Варварской башне стены Китай-города, считался утраченным.

Столичные археологи нашли считавшийся утраченным древний каменно-кирпичный мост. Это произошло во время работ по ремонту водопровода на Славянской площади, передает mos.ru. Вся информация о находке будет занесена на археологическую карту Москвы.

После описания белокаменный мост снова укрыли грунтом, чтобы защитить его конструкцию, ставшую за несколько веков хрупкой. Она была серьезно повреждена коммуникациями, которые проложили в этом районе еще в советское время.

Речь идет о мосте, который вел к воротам Варварской башни Китайгородской стены. Его использовали для въезда в центр Москвы до 20-х годов XIX века. Позднее, когда ров вокруг стены Китай-города был засыпан, а земляные валы и бастионы разрушены, остатки моста оказались под землей.

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