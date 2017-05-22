Полковник ФСБ Сенин объявлен в розыск по делу Захарченко

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Фигурант дела Дмитрия Захарченко полковник ФСБ Дмитрий Сенин объявлен в розыск. Об этом рассказал следователь в Мосгорсуде. На заседании суда стало известно, что 11 апреля в квартире у бывшего сотрудника МВД Ивана Кожевникова был проведен обыск. Это связано с тем, что в этом же месте мог находиться разыскиваемый сотрудник ФСБ.

Полковник ФСБ России Дмитрий Сенин, являющийся фигурантом дела бывшего замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД полковника Дмитрия Захарченко, объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в Мосгорсуде.

На заседании суда стало известно, что 11 апреля в квартире у бывшего сотрудника МВД Ивана Кожевникова был проведен обыск. Следствие полагает, что он был близким другом Сенина. Обыск проведен в связи с тем, что разыскиваемый сотрудник ФСБ мог также находиться в этой квартире.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, а также получении взятки в размере семи миллионов рублей. В том же месяце глава МВД России Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного управления ведомства. По результатам процедуры был уволен ряд сотрудников. В январе стало известно о ликвидации Управления "Т" и появлении Управления "Р".

На прошлой неделе в Мосгорсуде адвокат Александр Лебедевич заявил, что генерал-майор полиции Алексей Лаушкин был посредником в получении взятки бывшим замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковником Дмитрием Захарченко в размере 800 тысяч долларов. За это защитнику было сделано замечание из-за разглашения тайны следствия.

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