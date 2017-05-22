Путин наградил сотрудников метро Санкт-Петербурга за отвагу и мужество

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Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга, проявивших отвагу и мужество при спасении пассажиров во время теракта 3 апреля. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга, проявивших отвагу и мужество при спасении пассажиров во время теракта, произошедшего 3 апреля. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Медалями "За спасение погибавших" награждены машинист электропоезда Александр Каверин, инспектор по станциям Альберт Сибирских и дежурная по станции Нина Шмелева.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов. В результате взрыва погибли 16 человек. Всего по делу арестованы 11 человек, в том числе предполагаемый организатор Аброр Азимов.

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