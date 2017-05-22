19:48, 22 мая 2017

Россия ограничит ввоз продукции с трех белорусских предприятий

Теги:  белоруссия  Экономика  россельхознадзор

Россия с 24 мая вводит ограничения на поставку продукции с трех белорусских предприятий: "Мясопродкут", "Розовый кит" и "Мясной двор "Тарасово". Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Россельхознадзор с 24 мая вводит временные ограничения на поставку продукции с трех белорусских предприятий, передает ТАСС.

Решение принято в отношении следующих организаций: "Мясопродкут", "Розовый кит" и "Мясной двор "Тарасово".

C 22 мая введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий. Среди них "Полоцкий молочный комбинат", "Беллакт", "Лепельский молочно-консервный комбинат" и другие производители.

Ранее Россия ограничила поставки сыра и масла из Белоруссии. В продуктах нашли остатки антибиотиков.

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