Россия ограничит ввоз продукции с трех белорусских предприятий
Теги: белоруссия Экономика россельхознадзор
Россия с 24 мая вводит ограничения на поставку продукции с трех белорусских предприятий: "Мясопродкут", "Розовый кит" и "Мясной двор "Тарасово". Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.
Россельхознадзор с 24 мая вводит временные ограничения на поставку продукции с трех белорусских предприятий, передает ТАСС.
Решение принято в отношении следующих организаций: "Мясопродкут", "Розовый кит" и "Мясной двор "Тарасово".
C 22 мая введен режим усиленного лабораторного контроля продукции девяти белорусских предприятий. Среди них "Полоцкий молочный комбинат", "Беллакт", "Лепельский молочно-консервный комбинат" и другие производители.
Ранее Россия ограничила поставки сыра и масла из Белоруссии. В продуктах нашли остатки антибиотиков.
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