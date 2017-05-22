Россия ограничит ввоз продукции с трех белорусских предприятий

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Россия с 24 мая вводит ограничения на поставку продукции с трех белорусских предприятий: "Мясопродкут", "Розовый кит" и "Мясной двор "Тарасово". Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.