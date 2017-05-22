Мелания Трамп отмахнулась от руки мужа во время приема в Израиле

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Во время визита президента США Дональда Трампа с первой леди Меланией в Израиль произошел конфуз. На видео с красной дорожки видно, как Дональд пытается взять жену за руку, а та резко вырывает ладонь и шлепает его по кисти.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль с официальным визитом. Во время прохода по красной дорожке он протянул своей супруге Мелании руку, но она оттолкнула ее, передает TVC.RU.

Как пишут пользователи соцсетей, это якобы стало еще одним доказательством, что в отношениях супругов не все гладко.

С момента вступления Трампа в должность президента противники Трампа ведут "расследование" конфликта между супругами. Так, кадры с грустной первой леди США на инаугурации облетели интернет и породили соответствующий мем, а также хештеги #SadMelania и #FreeMelania.

17 апреля во время пасхального утренника Мелания одернула мужа. Тогда он забыл положить руку на сердце.

Melania appears to subtly nudge Trump during national anthem, reminding him to lift his hand https://t.co/NZoaj1H2zN https://t.co/BJN3bdGh1W — CNN (@CNN) April 17, 2017

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