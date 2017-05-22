Международный паралимпийский комитет продлил отстранение россиян

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Международный паралимпийский комитет единогласно проголосовал за продление приостановки членства России. Вновь этот вопрос будет поднят в сентябре.

Международный паралимпийский комитет оставил в силе приостановку членства России. Об этом по итогам заседания Исполкома сообщил президент организации Филип Крэйвен, передает "ТВ Центр".

Решение принято единогласно. Вместе с тем чиновник отметил, что впечатлен усилиями, которые российский комитет прилагает для возобновления своих функций. Вновь этот вопрос будет поднят в сентябре, когда МПК предстоит определиться с допуском нашей сборной к участию в зимних играх в Пхенчахне в 2018 году. Уже сейчас известно, что в случае отказа, россиянам не разрешат выступать даже под нейтральным флагом.