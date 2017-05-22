Россия сохранила запрет на поставки помидоров из Турции

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Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Документ касается использования турецкой рабочей силы, ведения компаниями из Турции бизнеса по отдельным направлениям, а также поставок в Россию плодоовощной продукции. Исключение сделано только для томатов.

Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. Документ был подписан в Стамбуле, где проходит саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На церемонии присутствовали премьер-министр Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым. Соглашение касается плодоовощной продукции, за исключением томатов. Договоренностями также предусмотрено снятие ограничений на использование рабочей силы и ведение бизнеса в отдельных отраслях, включая строительство.

Как сообщил Дмитрий Медведев, решения об отмене эмбарго будут приниматься незамедлительно, в соответствии с регламентом российского правительства.



"Естественно, это будут зеркальные действия, потому как ограничения существовали и с турецкой стороны определенные. А что касается товарных групп, то они вам известны, это в основном плодоовощная продукция за исключением томатов, по которым мы зарезервировали свою позицию в связи с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль и которые, мы считаем, не должны пропасть. Ну, изменилась экономика. Это нужно иметь в виду всем, в том числе нашим турецким товарищам", - сказал Медведев.