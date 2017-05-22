В ООН потребовали от КНДР прекратить запуски ракет

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В ООН потребовали от КНДР прекратить запуски баллистических ракет. Как заявил представитель организации Стефан Дюжжарик, эти действия угрожают региональной и международной безопасности. Поводом для жесткой реакции стал очередной ракетный запуск, который Пхеньян в нарушение сразу нескольких резолюций Совбеза осуществил в минувшее воскресенье.

Это уже восьмой старт за последние три месяца и второй пуск за неделю,передает "ТВ Центр". О том, какую именно ракету запустила накануне Северная Корея, можно только догадываться. Информационные агентства КНДР сообщили, что прошли успешные испытания баллистической ракеты средней дальности "Пукгуксон-2". Южнокорейские СМИ говорят о том, что модификация пока неизвестна. За трансляцией испытаний жители Сеула наблюдали с ужасом в глазах.

По некоторым данным, ракета пролетела 500 километров и упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Судя по выражению лица северокорейского лидера, он разве что в пляс не пускается. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что Ким Чен Ын предложил как можно быстрее перейти к масштабному производству этого типа ракет и оснастить ими армию.

Очередное испытание вызвало озабоченность в России, ряде европейских стран, Южной Корее, Японии и США.

В нашем Минобороны заявили, что российские средства системы предупреждения о ракетном нападении пуск зафиксировали, и что никакой опасности для страны он не представлял. В Японии и Южной Корее созвали экстренные заседания Советов безопасности. Токио призывает продолжать оказывать давление на Пхеньян санкциями.

"Повторяющиеся провокации КНДР являются неприемлемыми, и мы заявляем решительный протест. Мы считаем, что для сдерживания северокорейских ядерных и ракетных программ необходимо сокращать валютные доходы Пхеньяна, блокировать грузовые отправления и передачу технологий, имеющих отношение к развитию ядерного оружия. Наряду с сохраняющимися санкциями со стороны Совета Безопасности ООН, мы наложим собственные санкции", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

В Южной Корее после недавней смены президента риторика по отношению к северному соседу немного поменялась. Новое правительство, несмотря ни на что, готово возобновить предоставление гуманитарной помощи Пхеньяну.

"Мы считаем, что полное прекращение межкорейских отношений не является желательной ситуацией с точки зрения безопасности на Корейском полуострове. Поэтому мы намерены гибко подходить к вопросу о гражданских обменах и основных вопросах межкорейского сотрудничества, но с учетом того, чтобы это не нарушало принятые в отношении КНДР международные санкции", - сообщил официальный представитель Министерства объединения Южной Кореи Ли Док Хэн.

В Китае тоже довольно сдержанная реакция. Пуск ракет в нарушение резолюции Совбеза ООН Пекин, конечно, возмущает, но китайцы предлагают разговаривать с КНДР не языком односторонних ультиматумов, а вести диалог.

"Ситуация на Корейском полуострове сложная и очень чувствительная. Мы призываем все заинтересованные стороны сохранять спокойствие, избегать провокаций и вернуться к диалогу и консультациям", - сказала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Риторика Вашингтона неизменна: усиливать давление. Американцы опасаются, что Пхеньян рано или поздно создаст ракету, способную долететь до США. В Пентагоне уже говорят о том, что с каждым новым испытанием Северная Корея продвигается к этому. Власти КНДР заявляют, что это они как раз-таки пытаются защитить свою страну от возможного удара со стороны Америки.

"После очередного испытания баллистической ракеты, проведенного властями Северной Кореи, экономическое и дипломатическое давление на эту страну будет продолжено. Продолжающиеся испытания вызывают разочарование и тревогу, и мы требуем прекратить их", - говорит госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

В качестве инструмента давления на Северную Корею американцы уже давно пытаются использовать Китай, ведь Пекин - главный торговый партнер Пхеньяна. Китайцы ввязываться в санкционную войну с КНДР особым желанием никогда не горели, но США в противном случае грозили санкциями им самим. Пекин попросил у Вашингтона 100-дневную отсрочку для экономического воздействия на КНДР. По некоторым данным, в этом вопросе удалось достичь договоренности. Передышка для Северной Кореи, а вместе с ней и Китая, закончится в июле.

Лилия Акиньшина, Георгий Могунов. "ТВ Центр".